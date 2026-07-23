Un uomo è stato arrestato nel parco di Cividate, dove era stato trovato in possesso di droga. Era ricercato da un anno per l’omicidio di un 32enne avvenuto a Palazzolo, legato a una faida tra bande marocchine per il controllo dello spaccio tra Calcio e Cividate. Non aveva mai lasciato la zona né interrotto le attività illecite. L’arresto si inserisce in un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità legata alle faide tra gruppi criminali.

Era ricercato da un anno per l’omicidio di un connazionale 32enne a Palazzolo, ucciso in una guerra tra bande marocchine per lo spaccio alla stazione tra Calcio e Cividate, ma non aveva mai lasciato la zona né l’attività. I carabinieri di Treviglio lo hanno sorpreso mentre dormiva nel parco Eden, vicino al santuario dei Campi Veri, proprio a Cividate. Youssef Bouserhane, 25 anni, era accampato con i sacchi a pelo insieme a due connazionali, M.N., 22enne, e J.M., 26enne. Una sistemazione di fortuna in un punto strategico per il «business» in riva all’Oglio e appena fuori dal centro abitato. Già il 30 maggio la polizia locale del paese aveva sorpreso due magrebini bivaccare nel parco e, all’arrivo dei militari, uno non aveva esitato a buttarsi in acqua per scappare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Cividate, preso al parco con la droga l'ultimo della banda dell'omicidio di Palazzolo. La guerra per lo spaccio

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