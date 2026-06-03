Pusher con lo stipendio fisso e compensi da ' top manager' | i conti della banda della droga a Genova

Una banda di droga a Genova gestiva un giro d’affari elevato, con un’organizzazione piramidale e una rete che continuava le attività anche dopo gli arresti dei complici. I membri percepivano stipendi fissi e compensi da 'top manager'. La polizia ha scoperto che il gruppo operava con una struttura complessa, mantenendo il controllo nonostante le azioni di contrasto. Un nome in codice associato all’organizzazione non ha portato risultati positivi nelle indagini.

Un giro d'affari da capogiro, una struttura piramidale che non si fermava davanti a nulla - nemmeno agli arresti dei complici - e un nome in codice che, alla fine, non ha portato fortuna. Undici arrestiNella notte del 3 giugno, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Genova Centro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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