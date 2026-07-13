Youssef Rama Abdelaziz, 19 anni, è stato ucciso a coltellate nella notte a Crema. La lite sarebbe scaturita in un contesto di spaccio di droga, secondo le prime ricostruzioni. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Nessuna persona è stata ancora fermata. Le forze dell’ordine indagano sul motivo dell’aggressione e sulle circostanze dell’omicidio.

Crema (Cremona), 13 luglio 2026 – Si chiamava Youssef Rama Abdelaziz e non compirà più vent’anni. Perché è stato ammazzato la notte scorsa a coltellate. Ennesimo, grave, episodio di violenza tra giovani, in netta prevalenza stranieri, che ha portato a un secondo omicidio, dopo quello del 6 aprile che ha visto come vittima un altro 19enne egiziano Hamza Salama, finito a sprangate da un ragazzo minorenne. Ferite profonde . Anche stavolta la vittima è un ragazzo egiziano finito sotto i colpi di tre ragazzi, da 23 a 25 anni, che lo hanno affrontato, portato in una via di collegamento da viale Repubblica a via Cresmiero, a un passo dal centro città, e lì lo hanno accoltellato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Youssef, ammazzato a 19 anni in centro a Crema: la lite, la droga della risata e la resa dei conti. Un omicidio maturato nel sottobosco dello spaccio

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CREMA, ANCORA SANGUE: UCCISO A COLTELLATE UN RAGAZZO DI 19 ANNI Si chiamava Youssef Rama Abdelaziz. Ha tentato disperatamente di salvarsi dopo essere stato colpito al torace. #Crema #omicidio x.com

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