Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità si è svolto a Imola nel primo fine settimana di giugno, con temperature elevate e cielo sereno. La gara si è disputata sul circuito di Imola, coinvolgendo tutte le classi del campionato. Sono stati pubblicati i video highlights che mostrano le fasi salienti delle competizioni.

Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Velocità va in scena sul tracciato di Imola nel primo weekend di giugno, con temperature elevate e neanche una nuvola all'orizzonte. Esaltante la battaglia in Moto4, dove spicca il Team Bucci che porta tre piloti sul podio di Gara-2, mentre Perez fa un altro sport in Moto3, anche quando è chiamato a rimontare. Assolo di Bianchi in Sportbike, splendida tripletta di Mantovani davanti a Dalla Porta e Patacca in Supersport - con tanto di Superpole Race - e doppietta di Samuele Cavalieri in Superbike. Il classe 1997, 29 anni proprio domenica, festeggia nel migliore dei modi il compleanno e si rilancia in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Civ 2026, show a Imola: il video highlights di tutte le classi

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