Civ 2026 il programma del terzo round a Imola
Il Campionato Italiano Velocità (Civ) riprende il 6 e 7 giugno a Imola, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, per il terzo round della stagione.
Dopo Misano e Mugello, il Dunlop Civ 2026 arriva a Imola per il terzo appuntamento della stagione. Nel fine settimana del 6 e 7 giugno l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà il round Emilia-Romagna, una tappa che arriva in un momento già significativo del campionato: non abbastanza avanti per parlare di svolte definitive, ma sufficientemente maturo per cominciare a distinguere le fughe vere dai semplici avvii favorevoli. Imola è una pista diversa sia da Misano sia dal Mugello. Non ha il lunghissimo rettilineo del tracciato toscano, ma è un circuito completo, tecnico e selettivo, dove la velocità pura deve convivere con frenate importanti, cambi di direzione, saliscendi e punti nei quali la fiducia sull’anteriore diventa decisiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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