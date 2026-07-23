Cinema gratis contro il caldo | il Troisi di Roma diventa un rifugio climatico

Roma, 23 luglio 2026 – Dal 1º al 31 agosto, ogni giorno alle 13:30, la Fondazione Piccolo America si fa carico del costo del biglietto per le persone più esposte al caldo estremo. Un’azione sociale ispirata ai Ciné-Clim di Parigi, all’interno della programmazione estiva Un’estate al Troisi. Questa estate il Cinema Troisi si trasforma in un rifugio climatico. Con Allerta Fresco, ogni giorno dal 1° al 31 agosto, in occasione della proiezione delle 13:30 – la fascia oraria in cui le temperature toccano il picco – la Fondazione Piccolo America si farà interamente carico del costo del biglietto per le categorie più vulnerabili alle ondate di calore: under 25, over 65, donne in gravidanza e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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