Caldo | Melito Pd Roma cinema come spazio di comunita’ e rifugio climatico

Notizia in breve

In un contesto di temperature elevate, un cinema a Melito, in provincia di Roma, viene utilizzato come spazio di comunità e rifugio climatico. Durante l’estate, il cinema si apre a tutti, offrendo un ambiente fresco e accessibile come alternativa ai rischi legati al caldo. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a offrire un luogo di aggregazione in un periodo di temperature estreme.