Caldo | Melito Pd Roma cinema come spazio di comunita’ e rifugio climatico
In un contesto di temperature elevate, un cinema a Melito, in provincia di Roma, viene utilizzato come spazio di comunità e rifugio climatico. Durante l’estate, il cinema si apre a tutti, offrendo un ambiente fresco e accessibile come alternativa ai rischi legati al caldo. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a offrire un luogo di aggregazione in un periodo di temperature estreme.
Il cinema può essere molto più di un luogo di intrattenimento: può diventare uno spazio di comunità, di inclusione e, in un’estate caratterizzata da temperature sempre più elevate, anche un rifugio climatico accessibile a tutti. Lo ha dichiarato la consigliera capitolina Antonella Melito, a margine della presentazione dell’iniziativa “Il Grande Freddo – Scopri il fresco, vivi il cinema”, promossa da Roma Capitale in collaborazione con Anec, nell’ambito del Piano Caldo cittadino. Dettagli dell’iniziativa cinematografica. Dal 23 luglio al 4 agosto, nelle ore più calde della giornata, undici sale cinematografiche romane apriranno gratuitamente le proprie porte ai cittadini, offrendo la possibilità di assistere a proiezioni cinematografiche in ambienti climatizzati, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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