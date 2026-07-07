Napoli Spazio Obù diventa Rifugio Climatico-Culturale

Spazio Obù, nel Borgo di S. Antonio Abate, resterà aperto come rifugio climatico e culturale fino alla prima settimana di agosto. Durante tutto luglio, il locale si trasforma in un presidio ricreativo accessibile a tutti, offrendo uno spazio di aggregazione e svago. La struttura rimane attiva per tutto il mese, diventando un punto di riferimento per la comunità nel periodo estivo.

Quest’estate – per tutto il mese di luglio e fino alla prima settimana di agosto – Spazio Obù, al Borgo di S. Antonio Abate (“O’Buvero”) si propone come presidio culturale e ricreativo aperto a tutta la cittadinanza. Tante le attività ed i laboratori, tutti gratuiti, proposti per ogni fascia d’età (0-99 anni) e per chiunque sia alla ricerca di un luogo in cui stare, incontrarsi e trovare un po' di fresco in città, con la possibilità di giocare insieme a ping pong, a biliardino, a carte o a scacchi oppure restare semplicemente in compagnia di un buon libro all’interno dell’antico chiostro dell’ex convento di S. Anna a Capuana, oggetto di un’importante progetto di riqualificazione* a cura della Fondazione Terzoluogo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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