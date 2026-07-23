Cinema, al via Festival cinema di Venezia. In concorso 5 film italiani

Notizia in breve

Al Festival di Venezia sono stati annunciati cinque film italiani in concorso e due fuori concorso. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha comunicato i programmi della selezione ufficiale. La manifestazione si svolge nei prossimi giorni e presenta una varietà di produzioni nazionali e internazionali. La presenza di film italiani in concorso e fuori concorso rappresenta un elemento centrale di questa edizione.