Cinema al via Festival cinema di Venezia In concorso 5 film italiani
Al Festival di Venezia sono stati annunciati cinque film italiani in concorso e due fuori concorso. Il direttore della Mostra, Alberto Barbera, ha comunicato i programmi della selezione ufficiale. La manifestazione si svolge nei prossimi giorni e presenta una varietà di produzioni nazionali e internazionali. La presenza di film italiani in concorso e fuori concorso rappresenta un elemento centrale di questa edizione.
Sono 5 i film italiani in concorso al prossimo festival del cinema di Venezia. Più altri 2 fuori concorso. Parla il direttore della Mostra Alberto Barbera. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
Cinema, al via Festival cinema di Venezia. In concorso 5 film italiani
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mostra del Cinema di Venezia: quali sono i film italiani in concorso. Da Moretti a Strippoli: tutti i titoli
Mostra del Cinema di Venezia 2026: Amelio e Martone gli italiani fuori concorso, Moretti in concorsoAlla 83esima Mostra del Cinema di Venezia, il film di Gianni Amelio, ‘Nessun Dolore’, con protagonisti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio...
Temi più discussi: Decimo Ocean Film Festival World Tour Italia, al via il 14 ottobre; Al via la XII edizione del Castiglioni Film Festival dal 23 al 26 luglio; Cinema: MADE Film Festival, al via candidature per il bando Corporate Movies; Al via il festival Immaginario, Cinema e Comunità.
#TG2000 - #Cinema, al via Festival cinema di #Venezia. In concorso 5 film italiani #23luglio #TV2000 #BiennaleCinema2026 #Venezia83 @la_Biennale tv2000.it/tg2000/video/c… x.com
TVi Molise. . ’ A Termoli al via domani Alta Marea Festival, la tre giorni di arte e cultura incentrata sul cinema facebook
Cinema: al via la decima edizione del Siloe Film Festival su Mediterraneo di speranzaSi apre oggi, nella Comunità monastica di Siloe vicino Grosseto, la decima edizione del Siloe Film Festival, dedicato ai cortometraggi a soggetto e di animazione, sul tema Mediterraneo di speranza, u ... agensir.it
Castiglioni Film Festival al via. Romano, Martone e Assayas tridente d’oro sotto il CasseroTutte le proiezioni iniziano alle 21,15 e sono seguite da talk con domande aperte al pubblico. A chiudere ogni serata, dj set e bar nell’area del Cassero: il programma della quattro giorni. . msn.com