cina un piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili

La Cina ha annunciato ufficialmente il piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel quadro del 15° Piano quinquennale, che copre il periodo dal 2026 al 2030. La decisione è stata comunicata dall'Amministrazione nazionale dell'energia. Il documento definisce gli obiettivi e le strategie per la crescita del settore delle energie rinnovabili nel paese durante questo intervallo di tempo.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina ha varato ufficialmente il suo piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), come ha dichiarato oggi l'Amministrazione nazionale dell'energia (NEA). Il documento è stato pubblicato congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dalla NEA, sottolineando che, durante il periodo, il settore cinese delle energie rinnovabili entrerà in una nuova fase di sviluppo caratterizzata da una crescita su larga scala, dal miglioramento della qualità e da una sostituzione affidabile. Secondo il documento, entro il 2030 il consumo totale di energie rinnovabili dovrebbe raggiungere circa 1,8 miliardi di tonnellate equivalenti di carbone standard. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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15º Plano Quinquenal e agenda de mudanças climáticas da China

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