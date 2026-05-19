Col Piano quinquennale Cina pronta a scavalcare l’Europa sul piano tecnologico e industriale

Negli ultimi anni, le aziende cinesi hanno rafforzato la loro presenza nei settori tecnologico e industriale, rendendo più difficile per le imprese europee mantenere la competitività. Con l’attuazione di un piano quinquennale, la Cina punta a superare l’Europa in queste aree strategiche. La crescente supremazia cinese nel campo tecnologico si traduce in una pressione crescente sui mercati europei, dove già oggi molte aziende faticano a contenere la concorrenza. La situazione appare destinata a peggiorare nei prossimi anni.

Già oggi è molto dura per le aziende europee competere con quelle cinesi in vari ambiti e nel prossimo futuro la situazione sarà ancora più fosca. Infatti, il nuovo Piano quinquennale della Repubblica Popolare Cinese pone all’economia del gigante asiatico degli obiettivi che, se raggiunti, avranno fra l’altro l’effetto di mortificare l’industria europea, lasciandola indietro di anni. Il Piano quinquennale. Pechino aveva presentato il suo quindicesimo Piano quinquennale già a marzo, ma a ridosso della visita ufficiale di Trump tale documento è tornato alla ribalta. Esso presenta la prospettiva da qui al 2030 per uno sviluppo nel quale vengono fatte interagire politica industriale, transizione energetica e strategia geopolitica. 🔗 Leggi su Follow.it

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