Invertix l’AI italiana accelera la gestione delle energie rinnovabili

Nuovo round pre-seed da 1,7 milioni di euro per Invertix, startup attiva nello sviluppo di AI workers autonomi per automatizzare le operations nel settore delle energie rinnovabili. L’operazione è stata guidata da Vireo Ventures con la partecipazione di Italian Founders Fund e di un network di. 🔗 Leggi su Today.it

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