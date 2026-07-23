cibi scaduti e alcol ai minori stangata ai minimarket

Durante controlli recenti, la Polizia di Stato di Rimini ha sequestrato oltre 100 chili di alimenti, chiuso un minimarket e multato l’esercizio per importi complessivi di decine di migliaia di euro. Sono stati trovati cibi scaduti e alcolici venduti a quattro minorenni. I controlli sono stati condotti congiuntamente dai tecnici dell’Ausl Romagna e dal Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri.

Un minimarket chiuso, oltre 100 chili di alimenti sequestrati, multe per decine di migliaia di euro e alcolici venduti a quattro ragazze minorenni. È il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dalla Polizia di Stato di Rimini insieme ai tecnici della Prevenzione dell’Ausl Romagna e al Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri. Il caso più grave è emerso in un minimarket del centro storico, tra via dei Mille e corso Giovanni XXIII, dove l’Ausl ha disposto l’immediata chiusura dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie. Gli ispettori hanno riscontrato sporcizia diffusa su locali e attrezzature, un fornellino alimentato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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