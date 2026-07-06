Treviglio alcol servito ai minori | licenza a rischio per un locale

Un locale di Treviglio rischia la sospensione della licenza dopo che, durante controlli notturni, è stato riscontrato il servizio di alcol a minori. L’operazione, condotta venerdì 3 luglio dal Commissariato locale con il supporto della Polizia Municipale, ha coinvolto vari esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e di legge. I controlli sono parte di un’attività più ampia volta a garantire la sicurezza urbana.

Treviglio. Controlli straordinari nei pubblici esercizi della città nella serata di venerdì 3 luglio. Il servizio è stato condotto dal Commissariato di Treviglio con il supporto della Polizia Locale, nell’ambito delle attività per la sicurezza urbana e il rispetto della normativa nei locali. L’ attività ha interessato due esercizi pubblici. Nel primo, un’attività di ristorazione, gli agenti hanno identificato 19 avventori, tra cui una persona con precedenti per reati contro il patrimonio e tre cittadini stranieri risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Durante l’ispezione sono state rilevate violazioni amministrative per la mancata esposizione del listino prezzi e del prezzario delle bevande, con relative sanzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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