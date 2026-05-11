Alcol ai minori e occupazioni abusive fioccano verbali dopo i controlli

Nel fine settimana, a Lecce, la polizia locale ha effettuato numerosi controlli tra le strade e le aree pubbliche. Durante le operazioni sono stati rilevati diversi casi di consumo di alcol da parte di minori e occupazioni abusive di spazi pubblici. Sono stati redatti numerosi verbali per violazioni delle norme di sicurezza e decoro urbano, segnalando un’attività di controllo intensificata nella città.

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