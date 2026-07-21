Chiara Ferragni trema ancora per tre cause derivate dal Pandoro-gate Non ancora saldati gli 800mila euro a enti benefici decisi dall’Antitrust

Chiara Ferragni è coinvolta in tre cause legali legate al Pandoro-gate, con richieste di risarcimento ancora pendenti. Tra le contestazioni, non sono stati ancora versati circa 800mila euro a enti benefici, come stabilito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le cause riguardano presunti danni economici e danni di immagine, e sono di natura civile. Le procedure giudiziarie sono in corso e non sono state ancora definite le eventuali penali o risarcitorie.

Sul capo di Chiara Ferragni e della sua Fenice pendono ancora tre cause milionarie di risarcimento per i danni che avrebbe provocato il Pandoro-gate. Due sono in fase avanzata, e le hanno promosse Safilo, colosso degli occhiali (ha chiesto 5,9 milioni di euro) e Angelini Beauty per cui l’influencer avrebbe dovuto lanciare nel 2023 una linea di profumi. La terza in fase più iniziale è stata promossa da Swinger international, gruppo titolare del marchio Genny e licenziatario di Just Cavalli e Versace Jeans Couture, con cui la Ferragni aveva stipulato un contratto nel 2020 per sostituire quelli antichi con i marchi del socio Pasquale Morgese. Le tre cause condizionano il futuro di Fenice, l’azienda più importante della Ferragni. 🔗 Leggi su Open.online

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