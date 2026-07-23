Una bambina di origine straniera è deceduta dopo essere annegata in una piscina. La tragedia si è verificata negli ultimi minuti, dopo che il tentativo di salvarla si è protratto per più di tre volte senza successo. La giovane turista era in vacanza con la famiglia e l’incidente ha suscitato grande dolore tra i presenti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un velo di dolore indescrivibile avvolge la riviera romagnola dopo il tragico epilogo della vicenda che ha visto protagonista una giovanissima turista straniera. La piccola di 4 anni, trovata senza vita nella piscina di un hotel a Milano Marittima, è morta per asfissia da annegamento. Lo conferma l’autopsia svolta sul suo corpo dal medico legale Matteo Tudini. La piccola era stata trovata in acqua da due ragazzini, poi un medico ha tentato di rianimarla. Infine il trasporto in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena dove i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo sull’accaduto e ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il padre della piccola e i due gestori dell’albergo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ci aveva provato 3 volte”. Gli ultimi atroci minuti della bimba annegata in piscina

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