Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcuni momenti degli ultimi istanti prima dell’annegamento di una bambina in una piscina a Milano Marittima. Le immagini sono state analizzate dagli inquirenti che stanno ricostruendo gli eventi. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle immagini o sulle eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso.

Le immagini di videosorveglianza, secondo quanto emerso nelle prime indagini, avrebbero documentato parte della tragedia. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro della piscina La drammatica vicenda della bimba annegata in piscinaa Milano Marittima si arricchisce di nuovi elementi grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza dell’hotel. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche e riportato anche da Tgcom24, le telecamere avrebbero immortalato alcuni momenti precedenti e successivi all’incidente, consentendo agli inquirenti di delineare una prima sequenza dei fatti. La piccola di 4 anni si trovava in vacanza insieme ai genitori e alle due sorelle maggiori e avrebbero dovuto fare ritorno in Austria proprio oggi, ma la vacanza si è trasformata in una tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Bimba annegata in piscina a Milano Marittima: le telecamere ricostruiscono gli ultimi istanti

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Bimba di 4 anni annegata in piscina di un hotel di Milano Marittima

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