Christopher Nolan o lo ami o lo odi
Il successo che sta avendo il film Odissea come incassi e come fenomeno culturale è un’ennesima conferma del fatto che Christopher Nolan è il regista più influente e rilevante di questi anni. Grazie a film come Interstellar, Inception e Oppenheimer ha raggiunto uno status simile a quello che in un’altra epoca ebbe gente come Steven Spielberg, Martin Scorsese, Alfred Hitchcock: un autore di blockbuster estremamente popolari, ma anche molto riconoscibili e celebrati dalla critica. Nolan è uno capace di portare in massa il pubblico al cinema, i cui film sono vissuti come “eventi” e generano discussioni intense e durature, e il cui nome è scritto più grande di quello degli attori sulle locandine. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Christopher Nolan: The 60 Minutes Interview
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Dopo aver conquistato critica e pubblico con Odissea, Christopher Nolan è già proiettato verso il futuro. Il regista premio Oscar, reduce da uno dei migliori debutti al botteghino della sua carriera, ha infatti rivelato che il kolossal ispirato al poema di Omero non facebook
Un mio approfondimento sull'Odissea di Christopher Nolan, oggi nelle pagine della Cultura de La Stampa. Parlo di cinema, di umanesimo, di Omero e di intelligenza artificiale. Buona lettura, se vi va. x.com
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