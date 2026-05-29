Christian Abbiati ha commentato la figura di Leao, affermando che il giocatore suscita reazioni forti, tra amore e odio. Ha inoltre parlato delle esigenze del Milan in vista di un possibile cambio di allenatore, indicando quali elementi sarebbero necessari per migliorare la squadra. L’intervista è stata condotta dall’inviato di Pianeta Milan Matteo Chini.

Oggi 29 maggio alle 20.00 al Puma House of Football sta andando in scena un evento importante per il Milan: la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex portiere rossonero Christian Abbiati. Ecco le sue parole. "Leao è un grande giocatore, è questo tipo di calciatore, o lo ami o lo odi. Sarà la società a decidere se puntare ancora su di lui o meno. L'allenatore? Ero il primo tifoso di Allegri, ora non so chi potrà essere il nuovo tecnico del Milan. Spero che la società abbia un piano per 2-3 anni e prosegua con lo stesso allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Esclusiva PM – Abbiati: “Leao è questo o lo ami o lo odi. Nuovo allenatore? Ecco cosa servirebbe al Milan”

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