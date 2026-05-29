L'ex portiere del Milan Christian Abbiati ha commentato la figura di Leao, affermando che o si ama o si odia il giocatore. In un’intervista esclusiva, Abbiati ha anche parlato di cosa servirebbe al club in vista di un possibile cambio di allenatore. La sua opinione si concentra sui punti critici e sulle esigenze del Milan senza approfondimenti su nomi o scenari specifici. L’intervista è stata realizzata dall’inviato di Pianeta Milan Matteo Chini.

Abbiati: “Leao è questo o lo ami o lo odi. Nuovo allenatore? Ecco cosa servirebbe al Milan” PM L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex portiere rossonero Christian Abbiati. Ecco le sue parole L'inviato di Pianeta Milan Matteo Chini ha intercettato in esclusiva l'ex portiere rossonero Christian Abbiati. Ecco le sue parole durante un evento molto importante per i colori del Milan, ovvero la 13^ edizione del "Memorial Claudio Lippi” che ricorda il collega di Milan Channel scomparso in un tragico incidente stradale nel marzo 2013. Ecco tutte le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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