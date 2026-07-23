Mentre Elon Musk tenta di rivaleggiare con L’Odissea con una ripresa generata dall’intelligenza artificiale, Christoper Nolan vede come l’epopea storica serva da metafora per la sfiducia del pubblico nella tecnologia. Vediamo cosa sta succedendo ad Hollywood e cosa ne pensa il padre de l’Odissea. Un confronto con l’IA. Il regista vincitore del doppio Oscar ha recentemente accettato un confronto tra l’intelligenza artificiale e un cavallo di Troia “fatto di vetro”, riconoscendo le somiglianze con i greci che hanno presentato il cavallo a Troia come un regalo durante la guerra di Troia, solo per usarlo per intrufolarsi nella città e vincere la guerra. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Christopher Nolan descrive l’IA come un ‘cavallo di Troia di vetro’: ‘Tutti sanno che i greci sono dentro’

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Trojan Horse from Troy movie in Real Life

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