Elena di Troia ha il volto di Lupita Nyong'o (e a Elon Musk non sta bene) È la polemica più grande, e la più sgradevole. A gennaio, quando il ruolo era ancora una voce, un utente di X ha scritto che affidare Elena, che Omero descrive di carnagione chiara e capelli d'oro, a un'attrice nera sarebbe stato «un insulto» al poeta. Elon Musk ha rilanciato il messaggio con un commento diventato virale: «Chris Nolan ha perso la sua integrità». A maggio, quando la copertina del Time ha confermato che Nyong'o interpreta sia Elena sia sua sorella Clitennestra, Musk è tornato alla carica sostenendo che Nolan avrebbe scelto l'attrice premio Oscar per compiacere l'Academy: «Vuole i premi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Elon Musk contro Elena di Troia, Ulisse che dice «daddy», Achille che non è Achille: perché l'Odissea di Nolan fa infuriare tutti prima ancora di uscire

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WOKE Lupita Nyongo Responds To The Odyssey Casting Backlash Defending Christopher Nolans Decision

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Temi più discussi: Odissea, bufera sulle parole di Lupita Nyong'o: Poco spazio alle donne in Omero; Odissea, Elon Musk insulta Tom Holland: Non ha le palle; Come l’Odissea di Nolan è diventata il pretesto per diffondere disinformazione transfobica; Musk prova a fregare Christopher Nolan e fa la sua Odissey con l’intelligenza artificiale. Ma ai suoi esperimenti preferiamo i cicloponi del 1958.

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