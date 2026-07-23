Choc a Latina 79enne avvicina un bambino con una scusa e lo palpeggia | arrestato

A Latina, un uomo di 79 anni è stato arrestato con l'accusa di aver avvicinato un bambino con una scusa e di averlo palpeggiato. La Polizia di Stato ha eseguito il fermo in seguito alle indagini avviate dopo il presunto episodio. L'arresto è stato disposto sulla base di elementi raccolti dagli inquirenti. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le procedure di legge.

Latina, 23 luglio 2026 – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. L’intervento è scaturito nella mattinata odierna a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura relativa a un presunto episodio verificatosi nei pressi del litorale di Latina. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato il minore, la madre e il presunto autore dei fatti. Dai primi accertamenti è emerso che il bambino sarebbe stato avvicinato dall’uomo con il pretesto di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Latina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con la scusa di aiutarlo si avvicina e lo deruba di una catena d'oro: furto con l'inganno in cittàUn furto con l'inganno si è verificato ieri in centro città, quando un individuo si è avvicinato a una persona con la scusa di offrire aiuto.

Palpeggia una ragazza sul bus e poi la segue, lo ferma un altro passeggero e viene arrestatoUn uomo di 35 anni è stato arrestato a Udine con l'accusa di aver palpeggiato una ragazza sul bus e di averla poi seguita nel tentativo di...