Con la scusa di aiutarlo si avvicina e lo deruba di una catena d' oro | furto con l' inganno in città

Un furto con l'inganno si è verificato ieri in centro città, quando un individuo si è avvicinato a una persona con la scusa di offrire aiuto. Dopo aver stabilito un contatto, ha approfittato della confidenza per sottrarre una catena d'oro. L'episodio è stato messo a segno usando la tecnica dell'abbraccio, un metodo che permette di approfittare della vicinanza per compiere il furto.

Un vero e proprio furto con destrezza, utilizzando la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, è avvenuto ieri in piena città. Una segnalazione che giunge attraverso la rete di Ravenna Sos Sicurezza. I fatti, avvenuti intorno a mezzogiorno in via Rubicone, sono stati riportati dalla moglie della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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