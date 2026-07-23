Tra il 2018 e il 2025, il numero di negozi al dettaglio in Italia è diminuito di 96.000 unità, passando da 666.000 a circa 570.000. Nonostante questa riduzione, i ricavi complessivi sono aumentati del 25,7%. Questa crescita dei ricavi si registra in un contesto di forte calo delle aperture di nuovi esercizi e di chiusure di molte attività commerciali. La diminuzione delle unità locali indica una riduzione della presenza sul territorio, anche se i risultati economici mostrano un andamento positivo.

di Claudia Marin ROMA Il commercio italiano diventa più efficiente, ma perde presenza sul territorio. Tra il 2018 e il 2025 le unità locali del dettaglio sono scese da 666.479 a 570.313: 96.166 attività in meno, pari al 14,4%, quasi 38 negozi al giorno. È il dato centrale del primo Rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, che descrive una rete più rarefatta, mediamente più grande e strutturata, ma sempre meno capillare nei quartieri e nei piccoli comuni. La desertificazione non colpisce tutti allo stesso modo. Gli ambulanti arretrano del 27,3%, i piccoli negozi alimentari e i minimercati del 17,9%, gli esercizi dedicati a libri, cartoleria, giocattoli e musica del 21,9%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chiusi 96mila negozi in otto anni. Ma crescono del 25,7% i ricavi

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Tra il 2018 e il 2025 il numero di #negozi del commercio al dettaglio in Italia è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti (-27,3%) e i piccoli negozi alimentari (-17,9%). Secondo i dati del rapporto s x.com

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