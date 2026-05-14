Hera calano i ricavi Ma investimenti e redditività crescono

Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo ha registrato una diminuzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante ciò, si è verificuto un aumento della redditività e degli investimenti effettuati. I dati pubblicati mostrano che, anche con un risultato di vendita in calo, le azioni volte a migliorare la performance economica sono proseguite con successo. La relazione trimestrale fornisce dettagli su questa evoluzione finanziaria dell’azienda.

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Ricavi in calo, ma crescono redditività e investimenti. La prima trimestrale dell’anno del Gruppo Hera consegna agli azionisti un quadro industriale solido con forti prospettive di crescita, grazie anche – ma non solo – alle recenti operazioni di crescita per linee esterne messe a segno dalla multiservizi bolognese nel 2025. Le tensioni geopolitiche e le fibrillazioni sui mercati internazionali non hanno avuto riflessi sull’andamento dei conti di Hera nel primo trimestre del 2026. I ricavi sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da 4,3 miliardi a 3,5 miliardi, per lo più a causa dei prezzi medi delle commodity energetiche, più bassi nonostante i rialzi di marzo, e delle minori vendite di gas ed energia elettrica.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hera, calano i ricavi. Ma investimenti e redditività crescono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimenti(Adnkronos) – L’assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Si parla di: Hera, calano i ricavi. Ma investimenti e redditività crescono. Hera, margine stabile nonostante ricavi in calo del 19% nel primo trimestre(Teleborsa) - Hera, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi pari a 3.517,6 milioni di euro, in calo del 18,6% rispetto ai 4.321,3 milioni dell'esercizi ... finanza.repubblica.it Hera, nel 2025 ricavi a 12,812 miliardi di euro (-0,6%), utile netto a 464,3 milioni (+3,9%)Hera ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 12.812,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i ricavi del 2024 (-0,6%). Il margine operativo lordo è pari a 1.537,2 milioni di euro, in calo del 3,2% ... adnkronos.com