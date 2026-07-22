Negli ultimi sette anni sono scomparse circa 96.000 serrande di negozi in Italia, secondo i dati più recenti. Le strade delle città si presentano più vuote, con molte attività commerciali chiuse. Nonostante un aumento del fatturato e dell’efficienza del settore, il numero di punti vendita e di occupati nel commercio si è ridotto. La diminuzione di negozi si riflette anche in una minore presenza di esercizi aperti e di presidio nelle zone urbane.

Roma, 11 luglio 2026 – Il commercio italiano fattura di più, occupa quasi lo stesso numero di persone ed è diventato più efficiente. Ma perde negozi, presenza fisica e presidio sociale. Tra il 2018 e il 2025 le unità locali del dettaglio sono scese da 666.479 a 570.313: 96.166 attività in meno, pari al 14,4%, quasi 38 punti vendita al giorno. Il primo Rapporto Confcommercio descrive così un settore più strutturato sul piano economico, ma territorialmente più rarefatto. La contrazione è particolarmente forte tra gli ambulanti, diminuiti del 27,3%, e colpisce le attività più radicate nella vita quotidiana: i piccoli negozi alimentari arretrano del 17,9%, gli esercizi dedicati a libri, cartoleria, giocattoli e musica del 21,9%, abbigliamento, calzature e gioiellerie del 15,5%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Quotidiano.net - Morìa di negozi in Italia, giù 96mila serrande in 7 anni. Strade deserte e meno sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serrande abbassate in provincia di Frosinone: in dieci anni chiusi 657 negozi, è allarme commercioNegli ultimi dieci anni, in provincia di Frosinone, sono stati chiusi complessivamente 657 negozi di vicinato.

Leggi anche: Desertificazione commerciale, in Italia quasi 100.000 negozi in meno in sette anni

Temi più discussi: Incendi, città roventi e cozze che muoiono: l'estate 2026 fa paura; L'ADRIATICO RIBOLLE, MORIA DI COZZE E VONGOLE; Caldo fa strage di molluschi nel delta del Po, moria di cozze e vongole; Morìa di api per il caldo.

Acquacoltura in ginocchio nel Delta del Po. Cia Rovigo denuncia un'annata drammatica: persa fino al 99% della Cozza Dop di Scardovari dopo la morìa causata dall'anossia. Il settore chiede dragaggi continui e interventi urgenti per salvare il comparto. #Ro x.com

[HOB] Azog, la rovina di Moria(via ???? reddit

Morìa di negozi in Italia, giù 96mila serrande in 7 anni. Strade deserte e meno sicurezzaIl fatturato del commercio italiano aumenta e tiene il numero di occupati grazie a e-commerce e discount. Ma i piccoli punti vendita chiudono. Via alimentari, cartolerie, librerie: quartieri svuotati. quotidiano.net

Morìa di botteghe Coop nella Val di Magra: chiusi 4 negozi, si salva solo DoganaVal di Magra, 12 marzo 2026 – Tutelati i posti di lavoro, salvi i dipendenti ma le botteghe Coop di Arcola e di Romito saranno chiuse, insieme a quelle di Casano e di Isola: la Val di Magra perde in ... lanazione.it