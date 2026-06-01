Chirurgia ginecologica intervento da record a Modena | rimosso utero di quasi 4 chili
Un team di chirurgia ginecologica in un ospedale di Modena ha eseguito un intervento robotico mini-invasivo per rimuovere un utero di circa 4 chili. La donna, di 54 anni e con obesità severa, è stata sottoposta a isterectomia. L’operazione, descritta come eccezionale, si è conclusa con successo e ha coinvolto tecniche avanzate di chirurgia robotica. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sul decorso post-operatorio o sui tempi di recupero.
Nei giorni scorsi, l’equipe di chirurgia ginecologica del Policlinico di Modena ha effettuato un eccezionale intervento robotico mini-invasivo che ha consentito la rimozione di un utero (isterectomia) di quasi 4 kg in una donna di 54 anni con obesità severa. L’intervento è stato eseguito presso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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