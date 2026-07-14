Catania trasportava oltre 2 chili di eroina nascosti nell’auto | 55enne arrestato dalla Guardia di Finanza

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato arrestato alla barriera autostradale di Catania-San Gregorio dalla Guardia di Finanza, che ha trovato oltre 2,3 chili di eroina nascosti nella sua auto. L’individuo, proveniente da Gela, è stato fermato durante un controllo di routine. La droga è stata sequestrata. L’arrestato è stato condotto in carcere.