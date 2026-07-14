Catania trasportava oltre 2 chili di eroina nascosti nell’auto | 55enne arrestato dalla Guardia di Finanza
Un uomo di 55 anni è stato arrestato alla barriera autostradale di Catania-San Gregorio dalla Guardia di Finanza, che ha trovato oltre 2,3 chili di eroina nascosti nella sua auto. L’individuo, proveniente da Gela, è stato fermato durante un controllo di routine. La droga è stata sequestrata. L’arrestato è stato condotto in carcere.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il controllo al casello autostradale di Catania-San Gregorio. Un 55enne originario di Gela è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato trovato in possesso di circa 2,3 chilogrammi di eroina. L’operazione è stata eseguita al casello autostradale di Catania-San Gregorio, dove i militari hanno fermato il veicolo per un controllo. Durante le verifiche, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notato il comportamento particolarmente nervoso del conducente, circostanza che ha spinto gli investigatori ad approfondire l’ispezione dell’automobile. La droga nascosta in un vano ricavato nel paraurti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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