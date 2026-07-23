Stasera su Italia 1 va in onda Chicago Med con tre nuovi episodi dell’undicesima stagione. I medici del Gaffney Chicago Medical Center affrontano casi complessi, emergenze e problemi personali. La programmazione include situazioni che mettono alla prova le competenze e i rapporti tra i personaggi. La serie continua a seguire le vicende dei professionisti sanitari in un contesto di alta tensione e imprevisti. La trasmissione è prevista per questa sera, con episodio dopo episodio.

I medici del Gaffney Chicago Medical Center tornano protagonisti su Italia 1 con tre nuovi episodi dell'undicesima stagione tra casi complessi, emergenze e situazioni personali che metteranno alla prova i protagonisti. Stasera, giovedì 23 luglio, nuovo appuntamento con Chicago Med. A partire dalle 21:30, Italia 1 trasmetterà tre episodi dell'undicesima stagione del medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center. La serie, creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, è il terzo capitolo del franchise One Chicago, nato dal successo di Chicago Fire e completato da Chicago P.D.. Ecco le anticipazioni e le trame della serata. Le trame degli episodi del 23 luglio di Chicago Med Negli episodi in onda questa sera, il pronto soccorso del Gaffney si trova ad affrontare una spirale di emergenze mediche ad alto impatto emotivo e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Chicago Med stasera su Italia 1, anticipazione delle trame del 23 luglio

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Chicago Med 11 - Prossimamente, su Italia 1

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Oggi, in prima serata e in prima tv su #Italia1, al via l'undicesima stagione di #ChicagoMed. Tra emergenze, casi clinici sempre più complessi e sfide personali, il Gaffney Chicago Medical Center riapre le sue porte, con @LukeMitchell__ tra i protagonisti. quim x.com

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