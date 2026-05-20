Chicago Med Fire e PD tornano su Sky | trame crossover e rinnovi

Dal 20 maggio, su Sky e NOW, tornano in prima visione le serie Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D., trasmesse ogni mercoledì. Le tre produzioni riprendono le rispettive stagioni dopo la pausa invernale, offrendo ai fan nuove puntate e continuità nelle trame. Oltre alle storie principali, sono attesi anche crossover tra le serie, creando un collegamento tra i diversi personaggi e vicende. La programmazione include anche annunci di rinnovi e sviluppi futuri delle produzioni.

Dal 20 maggio, ogni mercoledì, Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. tornano in prima visione su Sky e in streaming su NOW, portandoci finalmente la seconda metà delle stagioni in corso dopo la lunga pausa invernale. I cliffhanger di gennaio ci avevano lasciato con il fiato sospeso, ed è ora di scoprire come andranno a finire. Dove eravamo rimasti? La dottoressa Caitlin Lenox si era messa in pericolo tentando di verificare autonomamente le condizioni di una paziente vittima di violenza domestica, recandosi direttamente a casa sua. Il tenente Kelly Severide era rimasto intrappolato in un appartamento in fiamme durante le indagini su un incendio doloso in una scuola, mentre la Caserma 51 continuava a fare i conti con tagli al budget sempre più pesanti. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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