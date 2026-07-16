chicago med stasera su italia 1 trama cast e quante sono le puntate della nuova stagione

Stasera su Italia 1 va in onda l’undicesima stagione di Chicago Med. La serie presenta nuove emergenze, ritorni a sorpresa e cambiamenti nel cast. Sono previste un totale di 20 puntate. La trama si concentra su interventi medici, diagnosi e situazioni di emergenza in un ospedale. La stagione vede il ritorno di alcuni personaggi e l’introduzione di nuovi volti tra i protagonisti.

Nuove emergenze, ritorni a sorpresa e cambiamenti tra i protagonisti: Chicago Med torna su Italia 1 con l'undicesima stagione. Ecco trama, cast, anticipazioni e il numero delle puntate previste. Stasera, mercoledì 15 luglio, torna su Italia 1 l'appuntamento con il medical drama ambientato al Gaffney Chicago Medical Center. In prima serata debutta l'undicesima stagione di Chicago Med, la serie creata da Dick Wolf e Matt Olmstead che racconta le storie di medici e infermieri alle prese con emergenze sanitarie, casi complessi e nuove sfide personali. La nuova stagione è composta da 21 episodi e riparte con importanti cambiamenti nel cast e nei rapporti tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Oggi, in prima serata e in prima tv su #Italia1, al via l'undicesima stagione di #ChicagoMed. Tra emergenze, casi clinici sempre più complessi e sfide personali, il Gaffney Chicago Medical Center riapre le sue porte, con @LukeMitchell__ tra i protagonisti. quim x.com

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