Il matrimonio di Peter Phillips, il nipote più anziano della regina Elisabetta, si è svolto in modo più riservato rispetto al passato, con un evento più intimo. La cerimonia ha coinvolto Harriet Sperling, con cui si è unito in seconde nozze. La prima moglie, Autumn Kelly, è madre delle sue due figlie. Non sono stati invitati alcuni membri della famiglia reale, tra cui alcuni Windsor, a partecipare alla celebrazione.

Un amico della coppia ha dichiarato: «Il matrimonio di Peter e Harriet è una cerimonia intima, con la presenza dei loro amici più cari e dei familiari più stretti, nelle Cotswolds. È una zona in cui sono cresciuti ed è molto speciale per entrambi. È il giorno speciale di Peter e Harriet, e chiaramente la loro presenza avrebbe distolto l'attenzione dall'intera giornata». Con quel «loro» si riferisce al terzogenito della Regina Elisabetta, Andrea, e a Sarah Ferguson, coinvolti nello scandalo degli Epstein Files: amici di Jeffrey Epstein, condannato per pedofilia, sono stati allontanati dal Royal Lodge e privati??dei loro titoli. Alla... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi sono i Windsor non invitati al matrimonio di Peter Phillips, il nipote del re

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