Il 24 luglio a Locorotondo, in Puglia, si terrà il matrimonio di un noto portiere di calcio. La cerimonia si svolgerà in due location della Valle d'Itria. La scelta di questa regione e delle località specifiche è stata confermata dagli organizzatori. La partecipazione di numerosi ospiti vip è prevista per l’evento, che attirerà l’attenzione dei media sportivi e mondani nelle prossime ore.

Sarà ancora la Valle d'Itria al centro delle cronache sportive e mondane delle prossime ore. A Locorotondo il prossimo 24 luglio si sposerà, infatti, il capitano della nazionale azzurra e portiere del Manchester City Gigio Donnarumma. L’ex numero 1 di Milan e Paris Saint Germain ha scelto la Puglia per celebrare il suo matrimonio con la storica fidanzata Alessia Elefante. Tutto top secret fino alle scorse ore; ieri sono emersi i primi dettagli di data e location. La cerimonia religiosa si terrà nella chiesa Madre di Locorotondo alle 17; il party esclusivo si terrà a Fasano nella residenza Pettolecchia. Catering stellato: si parla di un’organizzazione per curare food e beverage affidata al gruppo ‘Da Vittorio’. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Parata di vip per il matrimonio di Gigio Donnarumma in Puglia: ha scelto la Valle d'Itria, due le location

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