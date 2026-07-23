Chi sbaglia risponde anche se minore Meloni e la stretta sui reati dai 14 ai 18 anni | cosa cambia – Il video

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minorenni tra i 14 e i 18 anni. Ora, i giovani in questa fascia di età saranno ritenuti responsabili delle proprie azioni in presenza di reati. La premier ha dichiarato che chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche se minorenne. La proposta prevede cambiamenti nelle procedure legali e nelle pene applicabili.

«Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche se minorenne», dice sui social Giorgia Meloni, dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge che punta a cambiare le regole sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni. Come ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, la novità «riguarda la presunzione di imputabilità». Se oggi un minore può essere sottoposto a un processo solo dopo la valutazione del singolo caso, partendo da un principio di «non imputabilità», con il provvedimento del governo si «inverte l’onere della prova». Toccherà insomma alla difesa del minore dimostrare che per l’età non era in grado di intendere e volere dopo aver commesso un reato. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni

Notizie e thread social correlati

Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.

Nuova stretta anti-maranza: dai 14 ai 18 anni minori sempre imputabili salvo prova contrariaA partire da oggi, i minori tra i 14 e i 18 anni sono sempre imputabili, salvo che si dimostri la loro incapacità di intendere e di volere.

Argomenti più discussi: Se il robot medico sbaglia, chi paga? Il dilemma etico della chirurgia autonoma; Sicurezza, Salvini a Sky TG24: Chi organizza le manifestazioni paghi i danni; Verba manent: governare il disordine; Meloni a Palermo: Chi pensa di riportare la città indietro si sbaglia, contro la mafia anche l'esercito.

Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull’imputabilità dei minori. Vi spiego cosa cambia e perché. x.com