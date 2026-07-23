Chi parteciperà a Sanremo 2027? Tutti i rumor sui big in gara

Sono circolate voci sui possibili partecipanti a Sanremo 2027, con nomi come Geolier, Anna, Venerus, Blanco, Mahmood, Elodie ed Emma Marrone. Tra artisti affermati e esordi attesi, si delineano generi che spaziano dal pop all’urban. Stefano De Martino avrebbe una visione musicale orientata verso questa combinazione. La lista dei candidati non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni indicano una selezione ricca di volti noti e nuove proposte.

. Tra volti già amati ed esordi attesissimi, prende forma la visione musicale di Stefano De Martino per Sanremo 2027 tra pop e scena urban. Sanremo 2027 scalda già l’attesa con un possibile cast stellare: da Geolier ad Anna, da Venerus a Blanco, passando per Mahmood, Elodie ed Emma Marrone. Sono queste alcune delle indiscrezioni più interessanti rilanciate da All Music Italia, che ha acceso i riflettori sui possibili protagonisti della prossima edizione del Festival, affidata alla direzione artistica di Stefano De Martino. Va ricordato che il regolamento ufficiale prevede l’annuncio dei Big soltanto a dicembre 2026 e che, al momento, si tratta di anticipazioni e scenari in costruzione, ma la macchina sanremese è già in movimento e i primi nomi iniziano a delineare il volto di una kermesse che promette di cambiare pelle. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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