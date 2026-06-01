Nel 2027, il Festival di Sanremo potrebbe ridurre il numero dei Big in gara, passando a una selezione più compatta. La manifestazione prevede un ritmo più veloce e una gara più snella, con meno artisti in gara rispetto alle edizioni precedenti. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di un cambiamento nella formula tradizionale del concorso.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe cambiare il numero dei Big in gara, passando a una selezione più ridotta. L'obiettivo sarebbe rendere le serate più rapide, dinamiche e televisivamente efficaci. Sanremo 2027 potrebbe segnare una svolta importante nella storia recente del Festival. Secondo le prime indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe valutando una riduzione del numero dei Big in gara, con l'obiettivo di rendere la competizione più fluida e il ritmo televisivo più veloce. Una scelta che, se confermata, andrebbe a modificare non solo la durata delle serate, ma anche la struttura complessiva dello show, puntando su maggiore spettacolarità e tempi più serrati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Sanremo cambia il numero dei big in gara nel 2027? Gara ridotta e ritmo più "veloce"

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