Chi parteciperà a Sanremo 2027? Il cast dei possibili cantanti in gara

Si susseguono le indiscrezioni sui possibili partecipanti alla 77esima edizione del Festival di Sanremo, prevista tra diversi mesi. Già si parla di cantanti che potrebbero salire sul palco, insieme a possibili ospiti e co-conduttori o co-conduttrici. La lista dei nomi ancora non è ufficiale, ma l’attesa cresce mentre si avvicina la data dell’evento. Le voci si diffondono tra chi segue da vicino le indiscrezioni del mondo dello spettacolo.

Mancano ancora tanti mesi alla 77esima edizione del Festival di Sanremo ma già da qualche settimana si susseguono le indiscrezioni riguardanti i possibili Big in gara, oltre a ospiti e co-conduttorico-conduttrici. Vediamo insieme chi sono coloro che potrebbero salire sul palco dell’Ariston. C’è grandissima attesa per come sarà la prossima edizione del Festival di Sanremo, la 77esima, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. Come saprete per la prima volta al timone della kermesse ci sarà Stefano De Martino, pronto a una delle sfide più importanti della sua carriera. Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Festival ma il lavoro dietro le quinte è già partito da tempo, sono infatti tante le cose da stabilire. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Sanremo 2027 Possibili Co Conduttrici per Stefano De Martino

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