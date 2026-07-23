Il Milan ha annunciato l’arrivo di Diawara dal Troyes, che entrerà a far parte della rosa come vice Pavlovic. La società ha completato questa operazione dopo aver investito oltre 100 milioni di euro per altri acquisti, tra cui Gonçalo Ramos e Mario Gila. La nuova aggiunta si inserisce nel reparto difensivo, rafforzando la rosa in vista della stagione.

Milan, nuovo colpo in difesa: arriva Diawara dal Troyes. Sarà il vice Pavlovic nella rosa di Amorim. Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato e, dopo gli investimenti da oltre 100 milioni complessivi per Gonçalo Ramos e Mario Gila, chiude un’altra operazione strategica per il reparto arretrato. I rossoneri hanno infatti definito l’arrivo di Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006 del Troyes, che verrà aggregato subito alla prima squadra. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il giovane francese sarà il nuovo vice Pavlovic nel progetto tecnico di Rúben Amorim. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il Milan ha investito circa 3 milioni di euro, superando la concorrenza dei Rangers, pronti a garantirgli un posto da titolare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Diawara: ecco l’identikit del nuovo vice di Pavlovic al Milan

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