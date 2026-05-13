Milan senza Champions via Pavlovic? Ecco chi lo vuole | ESCLUSIVO

Un difensore centrale serbo potrebbe lasciare il club di Milano, con possibilità di essere rivenduto al doppio del prezzo di acquisto dal Salisburgo. La trattativa si concentra ancora su 180 minuti di gioco, che potrebbero determinare il suo futuro con la squadra. La questione riguarda anche la partecipazione in Champions League, che potrebbe influenzare le decisioni sul suo eventuale trasferimento.

Il difensore centrale serbo potrebbe essere rivenduto al doppio della cifra spesa per acquistarlo dal Salisburgo Ancora 180 minuti di fuoco. Contro il Genoa in trasferta e contro il Cagliari in casa, il Milan si gioca l’accesso alla prossima Champions League nelle ultime due giornate di Serie A. Dopo il ko interno contro l’ Atalanta di domenica scorsa è partita la contestazione della Curva Sud, in particolare all’amministratore delegato Giorgio Furlani. Dovesse fallire il traguardo, il club rossonero potrebbe cedere alcuni pezzi pregiati come Strahinja Pavlovic. Strahinja Pavlovic (foto Ansa) – Calciomercato.it In una stagione di alti e bassi come quella del Milan, il difensore centrale serbo classe 2001 è riuscito a mettersi in mostra con cinque gol e un assist.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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