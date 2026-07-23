Il Milan ha acquistato il difensore centrale del Troyes, Sankhoun Diawara, nato nel 2006. Nell'ultima stagione ha disputato 14 partite con la squadra francese. Il giocatore sarà il sostituto di Pavlovic e si unirà al club nei prossimi giorni. La società sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo.

Il Milan batte un altro colpo sul mercato: questa volta si tratta di Sankhoun Diawara, difensore centrale del Troyes, con cui nell'ultima stagione ha collezionato 14 presenze (per un totale di 1.048 minuti giocati) in Ligue 2. Inizialmente l'acquisto del classe 2006 era stato programmato per rinforzare le fila del Milan Futuro di Sergio Navarro, ma la dirigenza sta valutando di inserirlo da subito in prima squadra. L'obiettivo è farlo crescere sotto l'ombra di Pavlovic, a cui assomiglia molto per caratteristiche: anche Diawara, infatti, è mancino e molto abile in fase di costruzione, motivo per cui potrebbe diventare il suo sostituto naturale nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, arriva il colpo in difesa: preso il 2006 Diawara, sarà il cambio di Pavlovic

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