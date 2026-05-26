farmaci che ritornano

Sono stati riscontrati nuovi utilizzi per alcuni farmaci già in commercio, tra cui l’aspirina, il Viagra e alcuni vaccini. Questi medicinali, precedentemente impiegati per altri scopi, sono stati studiati per applicazioni diverse, tra cui possibili interventi nella prevenzione di malattie come l’Alzheimer. Le ricerche sono ancora in corso e non ci sono risultati definitivi o approvazioni ufficiali.

Dall’aspirina al Viagra, fino ai vaccini che potrebbero prevenire l’Alzheimer: sempre più spesso i farmaci già esistenti trovano nuove applicazioni sorprendenti. È il fenomeno del drug repurposing, che oggi, grazie anche all’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando la ricerca medica riducendo tempi e costi. Tra intuizioni, effetti collaterali diventati opportunità e molecole “dimenticate” che tornano protagoniste, un viaggio nella scienza che riscopre il passato per curare il futuro. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Anti Aging, farmaci e integratori

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