Il Milan si trova senza una dirigenza stabile e con l’ambiente che critica pubblicamente Zlatan Ibrahimovic. La mancanza di una leadership chiara e le tensioni interne alimentano i dubbi sulla gestione della società e sulla sua visione futura. La situazione crea incertezza tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che chiedono chiarezza sulla direzione del club. La squadra, inoltre, affronta un momento di instabilità che rischia di influire sui risultati.

In questo momento nel Milan non ci sono punti di riferimento: i rossoneri si ritrovano a fine maggio e devono ancora completare tutto. In dirigenza mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e anche un direttore tecnico. In panchina non siede nessuno: tutte queste assenze preoccupano molto, visto che mancano sempre meno giorni a giugno e il mercato estivo bussa alle porte. Il giornalista Stefano Borghi ha parlato del momento societario del Milan. Ecco le sue parole dal canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. "Chi comanda al Milan? Che visione ha chi comanda al Milan? Rispondiamo a queste due domande poi possiamo provare ad abbozzare un ragionamento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - I dubbi di Borghi sul caos Milan: “Chi comanda e che visione ha la società?”

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