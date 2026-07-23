Un uomo di 33 anni è morto a Ibiza lunedì, nel giorno del suo compleanno. La famiglia ha avviato una raccolta fondi di circa 6.000 euro per il rimpatrio della salma. Il fratello della vittima ha raggiunto l’isola per occuparsi delle procedure di recupero. La cognata ha condiviso sui social il dolore e il disorientamento della famiglia di fronte alla perdita improvvisa.

SAN BENEDETTO È partito per Ibiza Antonio Forzieri, il fratello di Francesco, morto lunedì nella zona del porto della città spagnola. La cognata ha affidato ai social tutto il dolore suo e della famiglia che non si capacita di questa perdita arrivata in modo assurdo e inaspettato. Il messaggio «Checco nostro - dice Yuliia originaria dell’Ucraina che gestisce il negozio di energia di fronte alle Poste centrali rivolgendosi a lui come se ancora potesse ascoltare - martedì al tuo compleanno aspettavamo che ci rispondevi stando lontano da casa e da noi tutti. Stiamo ancora aspettando e non ci vogliamo credere che ci hai lasciati. Hai lasciato un vuoto profondo in tutti noi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Checco riposa in pace». Lo strazio della famiglia Forzieri, 6mila euro la raccolta fondi per il rimpatrio per il 33enne morto a Ibiza nel giorno del compleanno

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