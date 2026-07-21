Muore annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno San Benedetto e Lucera sotto choc per Checco Forzieri
Un uomo di 44 anni è morto annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno. La vittima, originaria di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è stata trovata senza vita in mare. La notizia ha sconvolto le due città di provenienza e di residenza. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle operazioni di salvataggio.
Due città sotto choc: morto a Ibiza Francesco "Checco" Forzieri, originario di Lucera, in provincia di Foggia, ma residente a San Benedetto del Tronto. Francesco è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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