muore annegato a ibiza nel giorno del suo compleanno san benedetto e lucera sotto choc per checco forzieri

Notizia in breve

Un uomo di 44 anni è morto annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno. La vittima, originaria di Lucera e residente a San Benedetto del Tronto, è stata trovata senza vita in mare. La notizia ha sconvolto le due città di provenienza e di residenza. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle operazioni di salvataggio.