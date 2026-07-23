Scudi e alleanze nel Mediterraneo: la Grecia acquisterà da Israele un sistema di difesa aerea del valore di 3,5 miliardi di euro. Nasce lo scudo di Achille, che si affianca ad altre iniziative simili che raccontano, pur nelle differenze, un indirizzo comune: l’esigenza stringente di cambiare il modo di concepire la difesa, partendo da un ombrello di protezione che sia onnicomprensivo di tutte le risposte contro le nuove minacce. Sullo sfondo, resta la solidità della partnership tra Atene e Tel Aviv, che si interfaccia con la contingenza non solo del mare nostrum ma delle dinamiche in Medio Oriente, sempre più complesse. Che cos’è lo scudo di Achille. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Che cos’è lo scudo di Achille, l’ombrello israeliano a difesa della Grecia

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Achille, Ettore, Ulisse: i tre eroi occidentali | Piero Boitani

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