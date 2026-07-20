Caso Fakir cos’è lo scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza

Nel caso Fakir a Bologna, attualmente nessuno è indagato. Sei persone, tra cui agenti, sono state iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, che sarà esaminato dalla procura. Lo scudo penale previsto dal pacchetto sicurezza riguarda le eventuali responsabilità degli agenti coinvolti. La procedura è in corso e non sono stati ancora adottati provvedimenti formali contro le persone coinvolte.

Sul caso Fakir a Bologna formalmente non ci sono indagati ma sei persone fra cui gli agenti sono iscritti nel nuovo registro delle annotazioni preliminari e dunque al vaglio della procura. Si tratta del cosiddetto scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza che viene applicato per la prima volta. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caso Fakir, cosè lo scudo penale introdotto dal pacchetto sicurezza

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