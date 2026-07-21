Un episodio di sparatoria a Bologna ha portato alla luce lo scudo legale previsto dal decreto sicurezza. La misura tutela gli agenti coinvolti in operazioni durante azioni di polizia, limitando le responsabilità civili e penali. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera a febbraio e convertito in legge ad aprile. La morte di un uomo durante un intervento ha sollevato discussioni sulla copertura legale degli agenti in situazioni di uso della forza.

Roma, 21 luglio 2026 – Il caso della morte di Abderrahim Fakir a Bologna ha acceso i riflettori su una delle misure del decreto sicurezza, che ha ricevuto il via libera definitivo dalla Camera lo scorso aprile dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio. Si tratta del cosiddetto "scudo" in base al quale chi commette un reato con "causa di giustificazione" non è più automaticamente indagato, ma iscritto in un registro ad hoc. Questo vale non solo per le forze dell'ordine, ma per tutti i cittadini. Cosa che oggi lo stesso ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha tenuto a sottolineare, spiegando che più che di “scudo penale” si può parlare di “scudo processuale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Cos’è lo scudo legale e come funziona: il caso degli agenti di Bologna e per chi è previsto

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Cosa sappiamo della morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia a Bologna

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