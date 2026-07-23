Durante una discussione in Senato, si sono verificati momenti di tensione con urla e scontri verbali. La senatrice Appendino ha commentato con un’espressione di disgusto, mentre si è verificata una lite tra il presidente del Senato e un senatore di Fratelli d’Italia. Non è chiaro se ci siano stati contatti fisici tra i membri del M5S e di FdI, ma i toni accesi hanno portato a un clima di forte agitazione.

Non si sa se il capogruppo M5S Paolo Pirondini e il senatore FdI, Roberto Menia, siano venuti davvero alle mani. Certo è che ci sono andati molto vicino, ieri, durante la bagarre a Palazzo Madama dopo il «no» della Giunta al sequestro delle chat di Andrea Delmastro con il ristoratore Mauro Caroccia in carcere per aver fatto da prestanome al clan Senese. Era stato proprio Pirondini, nell’aula del Senato, a dare il segnale di avvio della «rivolta» M5S dicendo: «Oggi per noi i lavori finiscono qui». Immediato lo sventolio di cartelli con su scritto: «Fuori le chat». Al ritmo di un corale: «Ver-go-gna». E mentre tra grida, senatori fuori posto, insulti accompagnati da gesti espliciti, i commessi sembravano dare per perso il ritorno dell’ordine in aula, Menia ha deciso di fare da sé. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Chat di Delmastro, in Senato urla e risse sfiorate. Appendino: «Mi fate schifo». Ed è lite con La Russa

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